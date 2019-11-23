金雞獎：王景春詠梅稱帝封后

內地女星詠梅憑主演《地久天長》，揮低周冬雨獲得本屆金雞獎最佳女主角，這是她繼早前栢柏林影展後，再度「封后」，絕對實致名歸。繼女主角詠梅「封后」後，男主角王景春同時「稱帝」。由於今次入圍「最佳男主角」名單個個實力相當，王景春能夠「脫穎而出」絶非僥倖。

詠梅台上說：「我一直在想我跟電影是甚麽緣分，我跟演員是甚麽樣的緣分，跟《地久天長》是甚麽樣的緣分？剛才嘉譯講，幸運，我想我更多的真的是幸運，《地久天長》這麽好的劇本、導演、合作的演員、工作人員，怎麽就在我49歲這年遇到了？有一段時間我不知道怎麽堅持，直到有一天我明白，我是愛電影的。」

王景春說：「沒想到柏林又重演了，只不過順序顛倒了。作為電影人，有幸生在中國電影最好的時候，非常自豪，希望中國電影陽光普照，願所有的愛地久天長。我要特別感謝凱歌導演，六年前我第一次奪最佳男主角時，他就是評委會主席，我甚麽時候能演您的戲呀？電影萬歲！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。