成堆大閘蟹　任賢齊放棄腹肌唔忍口狂擦

藝人任賢齊世界巡唱去到內地無錫，因為小齊之前曾表示要修身練回6舊腹肌，但每站的主辦商對小齊都招呼周到，為小齊在場館後台準備「超級大閘蟹宴」來款待他的團隊，小齊當然要拍片分享，他帶一行十多人浩浩蕩蕩進入後台休息室，他高呼：「無錫站吃甚麼？」旁邊團隊齊聲答：「大閘蟹！」鏡頭一轉就見到一個人扮的「肥美巨蟹」，小齊謂：「這個好胖的螃蟹吃不下去吧！」但當肥巨蟹打橫行過，他身後就出現了一個由大閘蟹砌出的巨型金字塔，估計由近百隻的大閘蟹等他們發落，說過要瘦身的小齊，對着鏡頭一臉慘樣表示：「我在吃開水燙的菜，人生真是無味！」更心情灰到擰歪臉。不過，美食當前一於「食完再減」，小齊暫將「6舊腹肌」的目標拋諸腦後，雙手只顧拆蟹肉，嘴就不停吃，相當滿足。Fans見小齊吃得津津樂道，都紛紛留言：「最後你還是沒有忍住」、「齊哥多吃點才有力氣」、「吃飽才有力減肥」、「哈哈哈，年紀大了，不用在乎肌肉啦」。

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