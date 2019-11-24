東方日報C2：王景春金雞稱帝詠梅揮低周冬雨封后

第32屆中國電影金雞獎頒獎禮昨晚在廈門舉行，群星雲集星光璀璨，與台灣金馬獎隔岸打對台！今年柏林影帝影后王景春及詠梅有份入圍金雞，最終雙雙再奪殊榮，詠梅成功揮低勁敵周冬雨，王景春則擊敗同是影帝級的徐崢及段奕宏！

因今年內地封殺金馬獎，大批紅星力撐金雞，造就最強嘉賓陣容！出席紅星包括吳京、黃曉明、徐崢、黃渤、鄧超、孫儷、楊冪、倪妮、姚晨、胡歌、劉詩詩、秦嵐、迪麗熱巴、李易峰、陳偉霆、任達華、惠英紅、鹿晗、周冬雨、劉若英、馬伊琍及佟麗婭等，場面盛大！

鄧超隔空冧孫儷

昨晚共頒發19個獎項，影帝之爭最受關注！大熱是今年柏林電影節最佳男主角銀熊獎王景春（《地久天長》），惡鬥兩位金馬影帝徐崢（《我不是藥神》）、涂們（《老獸》）及強敵段奕宏等，競爭激烈，被視為「死亡之組」，最終由46歲王景春脫穎而出稱帝！他在台上感慨說：「沒想到柏林一幕又重演了！有幸生在中國電影最好的時候，非常自豪，希望中國電影陽光普照，願所有的愛地久天長！」又指感謝評委會主席陳凱歌，因6年前他奪東京國際電影節影帝時，亦是對方任評委會主席，直言希望演出對方的電影，另他在台後表示今次拿獎比在柏林時更激動。

影后方面，賽前被視為大熱的柏林影后詠梅（《地久天長》），與金馬影后周冬雨（《後來的我們》）力爭，其他入圍女星包括馬伊琍、白百何、姚晨及趙小莉！宣布賽果前，主持鄧超在台上向幾位提名人派心心，問到誰是他心中最佳女主角？他即笑言是老婆孫儷，還來個隔空擁抱，恩愛爆燈！最終49歲的詠梅大熱封后，她表示很幸運遇到《地》片台前幕後：「有一段時間我不知道怎麼堅持，直到有一天我明白，我是愛電影的！」

《流》片贏最佳故事

今年不少高票房電影都入圍「最佳故事片」大獎，包括《紅海行動》、《流浪地球》及《我不是藥神》等，最終由票房達46.53億元人民幣的《流》片贏得！至於最佳導演由英皇電影《紅海行動》的林超賢贏得，電影票房及口碑載譽，狂收36.5億元人民幣，他發表感言：「每個電影人都是憑勇氣去做我們的作品，感謝所有演員、工作人員，是你們的勇氣，組成《紅海行動》力量。」又笑指感謝他們願意和他這個「魔鬼導演」合作。

至於最佳男配角是《古田軍號》的54歲演員王志飛，最佳女配角則由《送我上青雲》的56歲演員吳玉芳贏得，令去年百花獎得主、《紅海行動》的蔣璐霞未能再下一城，吳玉芳直言特別感激監製姚晨。此外，姚晨老公曹郁憑《妖貓傳》贏得最佳攝影，姚晨即發文恭喜，並借陳凱歌的題字祝賀。

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