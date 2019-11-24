太投入易受傷　呂喬恩乞討愛情唱出心聲

前樂隊ZolarWind主音呂喬恩（Quinn）推出新歌《恏人》作為轉做獨立歌手頭炮，「恏」字音「好」意思解作「欲望」，歌曲內容講述乞討愛情，Quinn坦言都算自己心聲：「喺愛情上我係好容易泥足深陷，係一個弱者嘅角色，當然我嘅睇法係唔贊成，我覺得唔需要改變自己，將自己擺得太低，無奈好難控制，我都係一個咁嘅人。」慶幸在感情上她未嘗過慘痛經歷，只是性格使然，她說：「一開始我就會踩到好深，但對方未必係，咁咪好易受到傷害。」已經單身了年多的她，目前將精神放晒在唱歌上。

Quinn曾經為不少巨星擔任和音工作，幕後經驗比好多新進歌手豐富，今次新歌就由自己一手包辦曲詞及編曲，她坦白說：「因為造一首歌成本都好高，我可以自己造歌編埋，慳番好多成本。」她笑言以往將錢愛花在旅行、靚衫上，但如今她寧願將做幕後賺到的錢擺在幕前做音樂，她覺得比較實在，她說：「我覺得好值得。」音樂是她最愛也是興趣，做幕後既能賺錢也能令她滿足，她說：「覺得寓工作於娛樂幾開心。」現今市道比較差，她承認出歌是好艱難，也有一定壓力，但她未想過放棄，她笑說：「幕前幕後係兩個方向，雖然有人話你一定唔會餓死，但我話都唔會發達，最多餓唔死囉。」她的夢想跟心態與五、六年前不同，她只想擁有一張屬於自己的作品。

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