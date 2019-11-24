同《解決師》劇情一樣　郭思扮Social溝仔

模特兒郭思（Suey）早前「處女下海」拍攝無綫劇《解決師》，其清純形象被大眾獲封為新一代「玉女」。雖然Suey首次拍劇，不過她直言用輕鬆的心態面對，反而表現更好：「最初知道有得拍劇，心情係好興奮，自己事前背熟晒所有對白，因為唔想NG影響到其他人，所以幸好都冇咩NG。」不過只讀熟對白並非足夠，Suey坦言講對白的語速仍在掌握中：「平時習慣講嘢好快，所以講對白嘅時候都好快，好似嗰段字有幾百個字，我一下子就講晒，呢樣嘢都係一個前輩話我知，佢話阿妹唔可以講得咁快，啲觀眾會聽唔切，自己嗰刻先發現有呢個問題，要識得適當時有停頓位。」

至於劇中與丁子朗有感情線，劇情更是女追男，原來現實中她亦曾有此經歷：「當時見到一個男仔完全係自己鍾意嘅類型，本身自己唔係咁鍾意social嘅人，但嗰時只要有佢嘅場合都會去，同埋為咗同佢熟啲，就積極搞gathering，之後大家亦溝通多咗，但最終都冇一齊。因為發現原來鍾意嘅類型，係唔適合拍拖，所以慶幸冇一齊，如果唔係一定受情傷。」Suey又指與子朗更因此劇成為好友，大家會互相提點對方：「拍劇太多人，有時顧及唔到咁多人嘅需要，出鏡前大家都會幫對方睇個妝髮型有冇咩問題，同埋我哋都好緊張大家嘅表現，成日都一齊上監製房睇playback，希望做得更好。」

除了新一代演員令觀眾有新鮮感外，更有視帝王浩信和視后唐詩詠坐鎮，Suey大讚二人均是好老師 ：「雖然同浩信唔係好多對手戲，但每次都會同我哋討論鍾唔鍾意咁做，或者覺得點做會好啲，而唔係自己覺得一面好，令我哋新演員好舒服。而詩詠就會教我哋點做得放啲，做自己最真實嘅反應。」

場地:Momentum Fight Club &Sculpting Gym

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