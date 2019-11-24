嬲媽咪冇時間陪　林心如同囡囡視像爆喊

藝人林心如自女兒「小海豚」出世後，大部分時間都專注在湊女身上，不過，有見女兒漸漸長大，心如都放心做一些幕前工作，近日她在一個內地綜藝節目《親愛的客棧》中現身，她表示在家的時間久了，想要參加一些比較有意義的活動，在《親愛的客棧》與年輕人們一起工作，也能讓自己有更多的收穫，但在「客棧」的工作都是非常累的。

至於心如鮮有公開提到女兒「小海豚」，在與女兒玩視頻時，就看到心如鏡頭下的另一面，開口第一句就是氹女兒跟她說話，不過，似乎「小海豚」對媽媽不太理睬，明顯是看到媽媽都不作聲，搞到媽媽心如心痛得眼淚不停流，因心如覺得女兒是怪她不陪伴在身邊，她也只能繼續氹女兒：「不生媽咪的氣好不好？媽咪上班啊，很快就回去了。I love you！」做媽媽當然不捨得和孩子們分開，很怕他們會有情緒或其他問題，自己不能及時處理。所以，林心如突然有這個舉動大家都會很理解。

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