多咗喇！網友笑歐陽娜娜真身：仙女變丫鬟

大陸金雞獎尋日（23日）對撼第56屆台灣金馬獎，不過仍有唔少台灣明星盛裝出席金雞獎，好似歐陽娜娜、明道、霍建華等都係座上客，當中歐陽娜娜亦係昨晚典禮表演嘅台柱，大騷大提琴琴技，更以一襲酒紅色Low cut晚裝示人，其工作室事前就公開靚相Sell仙氣，不過當歐陽娜娜真人現身紅地氈時就出晒事……

本身歐陽娜娜套靚裙微露事業線，靚腿又若隱若現，工作室提前公開佢喺海灘上影嘅美照，一顰一笑靚到震，連帶攝影師都「一夕爆紅」，被楊冪、迪麗熱巴、劉詩詩等粉絲央求自家藝人工作室要同呢位攝影師合作，仲因而上埋熱搜造成轟動。

點知到咗紅地氈時，歐陽娜娜孖住鹿晗女友關曉彤齊齊現身，網友睇到歐陽娜娜零修圖嘅相即刻嚇一跳，直指佢套寬鬆晚裝唔掂，當佢跟喺穿上一襲低胸白禮服嘅關曉彤身後時，兩人嘅身高差同氣場更被網友戲稱：「像正宮娘娘後面跟着一個丫鬟！」令人大跌眼鏡…不過仍有網友力撐歐陽娜娜，認為佢同關曉彤各有各風格：「關曉彤和歐陽娜娜氣質不一樣」、「路人覺得歐陽娜娜真的好看」睇嚟藝人P圖都係盡量貼近現實，始終都係要出嚟見人嘅……

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