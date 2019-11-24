R. Kelly性奴爆大鑊　要叫主人同爹哋

52歲美國男歌手R. Kelly涉嫌囚禁一班年輕女子作為性奴，其中24歲的Joycelyn Savage周六於社交網站Instagram打破沉默，自言與收費網站Patreon合作，將會爆大鑊，讓付費會員看到。

Joycelyn表示：「我係為咗其他人置自己人身安全於不顧。我嘅故事係十八禁，淨係畀成年人士睇。我想確保我嘅故事係盡可能詳細。」

她寫的第一章，透露自己17歲時在演唱會被R. Kelly睇中，本來很好玩，R. Kelly又向她承諾會捧她做歌手，但她發覺漸漸被控制。她表示：「過咗幾個月，Robert（R. Kelly名字）開始命令我，一定要我用某種方式叫佢。好似『主人』同『爹哋』，當時我都好唔鍾意。如果我冇收到人工，或者唔係為咗追尋夢想，我早就返屋企，但事情並未完結。」

她續指，如果自己沒有叫R. Kelly做「主人」或「爹哋」，他就會大發雷霆呼喝她：「如果Robert叫我，我就要回答『係嘅，爹哋』或者『求吓你呀，爹哋』，佢真係好控制性。」如果她想與家人聯絡，R. Kelly就會恐嚇她，會破壞她的前途。

R. Kelly目前面臨多項性侵指控，仍然在囚。