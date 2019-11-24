驚恐症康復速度快！李珊珊自爆食藥後曾夢遊

前港姐李珊珊日前為「精神健康基金會」拍短片自揭兩年前患上驚恐症，今日她在facebook做直播跟網友互動。

珊珊身穿黑色上衣，坐在梳化上做直播，精神不俗，她自言心情緊張，因為第一次做直播。她講到拍片因由：「條片籌備咗好多個月，因為想做到完美，想拍畀有相同遭遇嘅人睇。我嘅主診劉醫生有同我講佢有個基金會，我之前睇到一則新聞，有個情緒病人選擇一個方式去離開大家，見到好多留言，有好多患者得唔到藥物及醫療支援，我覺得好唔開心，因為可以解決，但點解會變到更壞，所以覺得如果大家有多啲認識，有好多難關可以過到。後來我同劉醫生傾過，我想喺基金會出力，好感恩上天安排，來自四方八面嘅人去設計呢件事，我都好滿意嘅作品，同宣揚到訊息，過程好享受，以我嘅體能冇可能一日做晒，有好多朋友參與，分咗六、七日做。」

發現患驚恐症

之後珊珊講到自己如何察覺到有驚恐症：「我入咗一間醫院，係一個人房，啲朋友走嘅時候見我面紅晒，問我有冇事，我話冇叫佢哋走啦！後來我開始標冷汗、吸呼困難同掙扎，叫護士入嚟，佢畀氧氣我吸，徵狀持續咗45分鐘，第二日都係咁，去睇埋專科，之後幾日不停肚瀉脫水，醫生提議轉介去精神科，畀我遇到劉醫生，我一食藥就冇事，食咗藥兩至三年，進展好好。」

啲藥唔適合

珊珊稱嚴重時一星期去見一次醫生，她認為有情緒病的人第一步是自救，要看醫生、信任醫生及準時食藥，自爆試過服藥後夢遊：「我好乖將每星期食藥嘅反應講畀醫生聽，試過食藥令我夢遊，咁大個未試，陳梁女士係我身邊好重要嘅人，佢照顧咗我12年，無論係情緒病定係之前個病又好，佢喺我身邊照顧我，我脾氣唔好，佢都冇離開我，佢有日見我冇開燈去洗手間，事後問番我，先知我係夢遊，原來啲藥唔適合我，所以同醫生溝通好重要，要將啲細節同醫生講。」

「可以解決嘅病係福氣」

珊珊指現時仍有食藥，如果以十分去講，藥份已減至兩分，很開心：「劉醫生話速度畀預期快，冇發病係最快樂。」又話醫生指有情緒病唔怕畀人知，所以才拍短片：「有情緒病可以搵一個信得過朋友及親人講畀佢聽，唔使話覺得好大件事，生病好正常，要睇你用乜態度去面對，可以解決嘅病係福氣。愈早醫愈好，我以前態度係忍到咪忍，好少去分享，過分堅強未必係好事，抒發好重要，有啲留言話你唔諗咪冇事，我發病唔係思考上出問題，而係血清素少咗，令身體出反應，身邊人要有好正確資訊，否則就變咗推你落懸崖咁。」

親人百樂離世

珊珊感嘆今年過得並不容易，問題多多：「好多生離死別發生，有親人同百樂，有四位，係難受，但問題永遠存在，生命無止境，問題係你要學懂處理。」最後她感性地說：「喺依家呢個時刻，冇一個人覺得開心，大家一齊努力各施其職，如果你好壓抑、有無力感，要同身邊朋友去傾訴，如果都唔足夠就去睇醫生，病係其一個階段，可解決嘅病係一個福氣，塵世上有好多病係解決唔到。」

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