一心做媽媽　朱晨麗怕咗福島核輻射

藝人朱晨麗（朱朱）雖然未婚，但早已決心婚後一定要當媽媽，多年來因擔心日本福島核爆輻射遺留問題，她堅決不肯到當地旅遊，是故當主演台慶劇《多功能老婆》落實要到東京拍外景時，她頓時緊張起來：「唔怕一萬只怕萬一，真係唔希望影響到下一代。出發前上網查咗唔少資料，每日好以為自己做心理輔導咁。」

東京外景短短四日，朱朱抵埗前預計拍攝緊密，然而最終卻不算太忙，更有機會暢遊主題樂園：「我仲四處shopping，買咗唔少衫褲鞋襪返嚟，身在東京真係好容易『放血』。」當時正值她其中一位閨密生日，朱朱到處找尋對方喜歡的珍藏版毛公仔，然後親手運返港給對方意外驚喜。

而東京開工前，朱朱與女主角楊千嬅未算相熟，豈料甫埋位便要拍「親熱戲」：「劇情交代我哋一嚟即翹住手shopping兼講是非，好彩總監製陳寶華好似我嘅心理醫生咁，用方法催眠我徹底投入角色，結果我真人係豁咗出去，演出相當『奔放』。」收工後台前幕後即拉隊往品嘗日本正宗鐵板燒，令朱朱大快朵頤，美味程度至今難忘。

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