勇奪最佳導演！林超賢感激老闆楊受成鼓勵

導演林超賢憑執導英皇電影《紅海行動》獲得「第32屆中國電影金雞獎」的「最佳導演」，加上早前已憑《紅》片勇奪百花獎及華表獎同一獎項，他創下歷史紀錄，獨攬三個內地主流電影頒獎禮的「最佳導演」，可謂飲得杯落！談到得獎，他坦言意想不到：「事前我只係覺得《紅》片成績咁好，所以點都要抽時間支持吓，完全冇諗過攞獎。金雞獎評審係業內專業人士，今次對手又好強勁，得獎令我措手不及。」

獲楊受成分享人生閱歷

回顧自己的導演路，林導坦言絶非一帆風順：「新藝城時代加入，覺得愈做工作愈唔適合自己，後嚟到開拍《神探馬如龍》，喺完全冇收入嘅情況下，我都堅持留低，夜晚要去機場揸車幫補收入，終於嗰部戲能成功開拍。」他又感激英皇老闆楊受成沿路支持：「同老闆嘅交往，令我覺得緣分好奇妙。當年拍完《千機變》後，我覺得有少少困惑，楊先生同我分享佢嘅人生閱歷，而且不斷鼓勵我，之後好幾部電影佢都親力親為，對我作出好大嘅支持。」談到《紅》片續集籌備，林導坦言﹕「《緊急救援》後我想先拍一套香港主流電影，但都要不斷觀察市場走勢，每個決定對我嚟講都好慎重，所有嘢都要有十足信心才可付諸行動。」

另外，英皇投資的《妖貓傳》亦獲得金雞獎「最佳攝影」及「最佳美術」兩大獎。

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