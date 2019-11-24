初戀男友林峯結婚　李彩華傻笑咁樣答…

藝人李彩華（Rain）今日出席ViuTV的音樂節目《Chill Club》，以深V黑色Bra Top配工人褲造型現身，晒出纖腰大Sell健康性感。受訪時她表示會演唱代表作《你唔愛我啦》及《愛一個人原來不易》，笑言一生人能有一首代表作便足夠：「之前喺隔籬台都有唱過，相比起覺得呢到Close啲，又有Live Band，聽到我好想打鼓，最近都學緊。」又打趣笑話自覺人愈大節奏感愈好、歌都唱得愈好，得到多人讚賞：「師傅都話我有料到，以前唱得太小朋友，打鼓都幾有天分。（會想出歌、出碟？）想出碟。（自資？）唔好啦！人哋出型啲，搵好歌都好難，想投放多啲資源落去搵歌。」

錯愕唔識答？

講到初戀男友林峯將大婚，Rain對記者提問大感錯愕，一度傻笑：「都係你哋講先知，恭喜佢！（知道佢同邊個結婚？）都係睇報道先知。（覺得佢同張馨月襯？）佢揀得就襯嘅，外人話唔到事。（你靚啲定佢靚啲？）哈哈，我唔答，你哋講啦！」另外，她透露明年中會分別於香港、內地補擺喜酒。

賊喊捉賊

提到她老公黃彥書（Eric）日前被爆於港島區多個地方被貼街招追數，Rain表示一笑置之，並搞笑反問：「唔通Print張紙話殺咗人就係真？就係事實咩？哈哈！唔會理會。（老公係叫黃彥書？）係。」繼而她推測可能每到年尾時間，公司都會向借貸單位追討賒貨數，然後該單位反常做出賊喊捉賊行為，不過她坦言沒有就這不屬事實的事向老公了解，暫時已交由律師處理，又重申是笑話一則：「唔會因為咁而唔開心、介懷。（又話你投資有道係小富婆？）唔使依家先爆啦！（大富婆？）咁又唔敢認，搵到兩餐食啫。（如果老公周轉有問題會出手幫忙？）冇需要，都冇難關。（仲話你老公結咗婚有小朋友？）唔係事實嘅嘢唔回應，唔使逐單講。」

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