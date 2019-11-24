Odilia@Bingo曾收男性下體相：我睇唔明

女子組合Bingo的Odilia（陳康琪）擔任ViuTV全新一季《啪啪Partner》節目的主持之一，她表示繼之前化身「Double May」出現在真人騷節目後，今次就有幸被邀請做性愛話題節目的主持，直言超級尷尬及緊張：「本身拍拖經驗唔多，今次節目內容又涉及非常多有味嘅內容，所以我都問咗唔少朋友嘅親身體驗，再加以幻想，如果發生喺自己身上係咩感覺。」

她表示有集要討論衣服上的性暗示，笑言原來自己對美男穿白色內褲很有幻想空間：「好似平時內衣舖嘅廣告牌，我行過都不忘望多兩眼！將來如果有機會，我都會要求男朋友着三角白底畀我欣賞！」她又坦言其實自「Double May」出街後，多了收到陌生人的inbox，當中有相片、意淫訊息等奇怪問題，有次更收到男性下體的相片：「當時我化緊妝，打開訊息睇，我睇唔明就將手機倒轉睇，然後化妝師問邊個send鹹相畀我，我先知係咩嚟，真係又嬲又好笑！」

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