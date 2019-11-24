自殺有前科！具荷拉5月曾於家中昏迷

韓國女團KARA的28歲前成員具荷拉自殺有前科，今年5月晚上，她突然發文告別後失聯，推斷是企圖自殺，5月25日凌晨被經理人發現昏迷家中，送院搶救後沒有生命危險，雖然呼吸與脈搏已回復正常，至翌日仍未恢復意識，幸好後來甦醒自殺獲救。

具荷拉於去年9月與前男友崔鐘範發生互毆風波，又被舊愛以性愛片威脅，事務所指她最近患上抑鬱症，加上她上月發文自爆接受眼瞼下垂的整容手術後，一直飽受惡評困擾，令她心靈受創，疑一時想不開試圖輕生。

其實於2018年9月，具荷拉曾傳過一次自殺，指她「服藥過量」，疑似輕生而入院，其後經理人公司駁斥傳言，指她是因為睡眠障礙、消化不良才到醫院檢查，經過治療已無大礙。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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