失落金馬獎影后　李心潔：各人都演得好

被視為賽前大熱的馬來西亞女星李心潔，昨晚在台灣金馬奬敗給同鄉的楊雁雁。金馬執委會執行長聞天祥指李心潔和楊雁雁實力均強鬥到最後，力讚李心潔的演出是代表作，但輸在細節位，楊雁雁演得生活化及內歛。李心潔和張艾嘉在頒獎禮後出席慶功宴，對於高票落選，李心潔未有難過：「演到這樣的電影，已經感到很滿足，能入圍就是肯定，各人都演得好，獎項本來就不是要表演要考量的。」身為金馬獎主席的李安說很欣賞李心潔的表現，更說不能以獎來評斷電影的價值。

問到內地電影未有參加是否金馬獎的損失，他說：「損失當然是損失，我覺得我們最好的作品不會一年比一年差，今年還是有很好的作品。今年少一點（數量），當然會有遺憾，可是我們雙手永遠是張開的，只要是說中文、華語的導演，我們歡迎你們。」。出爐影后楊雁雁在今日凌晨的慶功宴上，笑指女兒體力不支已睡了，未及通知喜訊，又說拍攝時女兒很窩心懂事兼自己弄早餐，讓她可睡到自然醒。

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