出過美甲寫真　具荷拉「屁股舞」爆紅

具荷拉於2008年因是娛樂公司DSP Media練習生，被選中加入女子組合KARA，翌年憑歌曲《Mr.》及MV中的「屁股舞」走紅全亞洲，2010年第三張專輯《Lupin》更穩佔韓國各大流行榜首位，同年更正式打入日本市場發行日語單曲《Mr.》。

2011年具荷拉開始參演韓劇，和韓國男神李敏鎬合演劇集《城市獵人》收視報捷，更憑《城》劇獲韓國SBS演技大賞新星賞，之後更參演韓劇《Secret Love》等。她曾於2015年推出個人迷你專輯《Alohara（Can you feel it？）》，並以作家身份推出首本美甲寫真《Nail Hara》。投資有道，2015年以32億1500萬韓圜（港幣約2,137萬）買入首爾的一幢連地下室共五層的建築物。

至2016年跟DSP滿約後改投Keyeast Entertainment發展，正式退出組合KARA，並於今年加盟日本經理人公司尾木製作，旗下藝人包括日本女星仲間中紀惠等，並於本月十三日在日本推出首張個人單曲專輯《Midnight Queen》，成為人生最後一張專輯。

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