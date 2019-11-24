驚嚇親觀眾！許靖韻自稱葵青舞王

出道6年的許靖韻（Angela）周六晚於九展行個人售票音樂會，自彈自唱大晒琴技，更苦練勁舞，與粉絲近距離接觸。Angela勁歌熱舞，唱了一連串的Dance Medley，在台下觀眾大叫「好叻女」、「跳得好」！她激動說：「我跳舞唔好，真係花咗好多時間練習，直到開騷前排舞老師仲好擔心我，好感激排舞老師、Dancers嘅付出！」還笑說自己是「葵青舞王」，擔心看完她跳舞後會被嚇親，但全場觀眾反應已令她明白其努力沒有白費。

首位表演嘉賓林家謙（Terence）現身合唱《原來我們都一樣》，她說一直很欣賞Terence的作品，更主動向他邀歌，誰知Terence作了一首《原》這麼難唱的歌給她，又介紹Terence為今年新人，Terence反擊稱Angela為「樂壇大師姐」，令Angela哭笑不得。另一位嘉賓J.Arie（雷深如）上台與Angela合唱，Angela表示跟J.Arie同是2013年新人，J.Arie指很開心可以與Angela一齊成長，看到她擁有個人演唱會戥好友開心！Angela說：「諗番起17歲時參加比賽，加入公司後3年，都係為唔同嘅歌手唱Demo，終於等到有機會出碟，但出咗三張碟，仲係冇人識我，所以就推出了以下呢首歌講我嘅心聲。」

於Encore環節，Angela唱出《不如告白》，全場舉起歌迷會預備的手幅，上面寫着「以後的路陪着你走」，她感動地指很感恩可以再踏上這個舞台：「今晚我可以唱出很多自己作品，都係你哋常常留言畀我點唱嘅，對我的意義很大。」又說每次演出都會當作最後一次，因為知道機會來得不易。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。