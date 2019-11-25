無牌女車神！陳瀅全副武裝　向楊明挑機

藝人楊明、陳瀅與衛志豪為無綫新劇《伙記辦大事》拍攝飛車場面，不過，楊明與陳瀅毋須親身上陣，有替身代勞。陳瀅自言曾考電單車牌，但第一關已不合格：「好多套劇都講我識揸電單車，其實我好怕兩個轆，如果係四個轆我就冇問題，好多同事都話我係車神。如果我有電單車牌，我夠膽親身上陣㗎！」她表示兩年前將揸電單車的裝備交由教車師傅保存，並向對方承諾一定會再學電單車及考牌成功。

楊明有陰影

至於楊明透露該場口講兩人鬥車，他笑說：「我哋只係要扮鬥車，呢個係我強項。我五年前考咗電單車牌，但幾年前拍劇揸電單車發生交通意外傷腳，自此有陰影，我當時連架電單車都送咗畀人，不過最近心癢想買番架電單車。（女友莊思明唔阻止？）唔會！因為佢最近都考緊電單車，所以佢好支持，佢想我陪佢練車。（如果拍劇要你親身揸電單車上陣？）唔係我夠唔夠膽，而係監製夠唔夠膽，佢怕我受傷，佢哋擔心過我。」他又指很久沒有揸車，技巧生疏，可能女友的技術比他還要好。

另外，衛志豪出動私伙電單車拍攝，曾拍節目《歐洲鐵騎遊》的他透露正計劃開拍第二輯。

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