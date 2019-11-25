呻冇男友送過花　曾若華堅持為舊愛洗紋身

歌手曾若華（Jude）出席電台訪問，講到她在英國長大及讀書，不過從未試過和外國男仔拍拖，初戀都是在英國的香港留學生，她笑言：「因為我唔係外國男仔鍾意嗰種中國女仔嘅樣，所以冇外國男同學追過。」問到男朋友為她做了最難忘的事？Jude笑謂：「佢送咗一大袋朱古力蛋（因蛋入面有玩具）畀我，佢話想畀我有唔同驚喜喎。」不過，Jude則投訴多次拍拖經驗竟然沒有一個送花，她無奈謂：「我第一次收到花都係Fans送畀我咋。」

至於新歌《切膚之愛》，Jude稱她將手腕上的紋身洗走，是與之前分手的戀情有關：「係今年分手嘅，同佢係大學同學，識咗好耐，但拍拖係之後嘅事，佢一直都唔係太鍾意我手腕上面嘅紋身，都講咗好多次，所以，佢生日時，我就『脫紋』作為生日禮物送畀佢。」Jude稱「脫紋」不是一次就可以完成，要做十多次：「洗同紋，洗係痛一百倍，真係好痛，依家洗咗兩次。（既然分咗手，可以唔使繼續洗啦？）唔得，應承咗就要做，唔想畀佢覺得我半途而廢。」

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