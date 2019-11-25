東方日報C1：28歲具荷拉步Sulli後塵倒斃家中

上月經歷好友Sulli離世傷痛的韓國女團KARA前成員具荷拉，昨日被發現倒斃家中，終年28歲。近年在日本作個人發展的她，上周才結束日本巡演返回韓國，前日上載以「晚安」為題的床上自拍照，卻成為她與粉絲的最後道別。

去年底起以個人身份在日本發展的具荷拉，剛於本月14至19日進行日本巡演，昨日卻驚傳噩耗！她被發現倒斃在首爾江南區清潭洞的寓所內，當地警方於韓國時間約傍晚6時半接報指具荷拉在家中被發現已死去。警方到場調查，指現場未有發現他殺痕迹，初步推斷她自殺的可能性較高。

日本開騷曾落淚

據知，最初是替具荷拉打工多年的家務助理揭發，當時在寓所一樓發現她不省人事，隨即報警，具荷拉的好友說：「今日我一直聯絡唔到荷拉，所以打電話畀姨姨（家務助理）……荷拉好努力準備日本演出，粉絲嘅反應都好好……能夠再次上台演出，佢明明好開心嘅。」有身邊人指具荷拉在日本活動時，因沒有可以聯繫的朋友而感孤獨，更曾在騷上落淚，但其事務所指她在日本演出時未見有異樣。她的家人及好友接獲噩耗後受到很大打擊，希望大家停止散布謠言及猜測，並指靈堂不會對外開放。據知，KARA的前隊友韓昇延收到死訊後，立即趕往具荷拉的寓所。事務所指兩人平時如家人一樣，住得很近又經常見面，故她對荷拉突然離世感到十分震驚。

患抑鬱 兩年疑兩度輕生

患有抑鬱症的具荷拉曾於去年9月傳出因服藥過量入院，當時外界猜測她輕生，但經理人公司解釋她是因為睡眠障礙、消化不良才到醫院檢查，經過治療已無大礙。與前男友崔鐘範爆出互毆風波及被對方用性愛片威脅的她，今年5月底突然發文告別並失聯，被推斷企圖自殺，5月25日凌晨被發現昏迷家中，送院搶救後沒有生命危險，獲救的她曾表示會努力克服困境。

好事多磨，女團f(x)前成員兼好姊妹Sulli上月14日在家中上吊自殺身亡，當時身在日本的具荷拉曾在直播中哭成淚人說：「Sulli，希望你去到嗰度，真係可以做你想做的事，好好咁生活，姐姐我會連同你嗰份都好好努力，會好好努力生活！」近日結束日本演出返韓的她，前日曾透過Instagram上載床上自拍照，並向粉絲說：「晚安！」豈料成為最後道別。

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