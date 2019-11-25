講唔掂四字成語　吳尊拍節目自露短處　

型男吳尊最近為內地拍攝節目《上新了．故宮》介紹故宮的歷史，他在微博放了當日的照片，並寫道：「這次在故宮錄製超級棒，上了一堂有意義的課了，大家一起來學習中國精彩的歷史吧！」

不過，亮點是他在留言中上載了官方的宣傳片，都是他的NG片段，其中兩句：「先賢便以」、「大道至簡」，吳尊講成「先選便以」、「大道至今」，要老師糾正，還有他把「凝練」的「凝」字講成「您」，一直也發不準音，最後要刪走這兩個字。他也自嘲：「剛看了這視頻...太可怕了﹗我中文真的太好了﹗」有網友打趣說要送本字典給他，又話為吳尊的兩名小朋友的普通話擔心，叫他不要把口音傳給子女，不過也有網友力撐吳尊已是汶萊人之中中文第一。另外，吳尊又自爆拍完節目第二天就偷偷帶小朋友去故宮，不過，因為沒帶護照被趕了出去的瘀事，想不到原來型男背後是大頭蝦一名。

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