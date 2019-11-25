3分鐘！楊丞琳搵陳珊妮造歌神速傾掂數

台灣歌手楊丞琳（Rainie）最近落力為新專輯《刪．拾以後》作宣傳，其中點題歌《刪．拾》找來音樂才女陳珊妮包辦曲詞，Rainie在微博講到兩人合作淵源，只花了三分鐘就傾成：「沒記錯的話，透過一位朋友拿到了珊妮的電話，然後我們就聯繫上了。對話不到三分鐘時間，我劈哩啪啦的說完這張專輯概念後，告知珊妮，她被分配到的是點歌，所以非常重要！另外還希望這首歌是在運動過後，一邊大流汗一邊伸展時可以撫慰心靈的歌曲，『OK！我知道了』，她回了這句，非常俐落也沒多問我其他，我們就掛上電話。當時我覺得太帥了，好乾脆、好簡潔。我知道，她一定懂我。」

Rainie坦言仰慕陳珊妮很多，能夠跟對方合很興奮，並超級佩服對方，從不夠三分鐘的對話中，就可以寫出這樣對口味的歌：「錄音時，她給予我許多空間和提點，還讓我用歌聲扮演了20歲和30歲的自己。」

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