用腳感受西藏　蔡潔海拔5,200米差啲跌死

藝人蔡潔早前與朋友到西藏旅行，為了飽覽西藏美景，她身體力行用腳感受當地，更自爆登山時「搵命博」，除差點跌落萬丈深淵，亦差點沒有食物補充體力，故她提醒大家，記得出發前做足功課，才能避免意外！

蔡潔（Jacky）拍攝網劇《飛虎之雷霆極戰》及推出個人新書後，一直忙得不可開交，一有空檔即與朋友到西藏旅行！當地風景如畫，是不少港人的旅遊熱點，她行千里路，用雙腳感受西藏。今次她游走羊卓雍湖、岡仁波齊以及地質公園等地，她說：「羊卓雍湖可以從山上去睇，亦可以行遠啲，落到去個湖邊，所以係有兩種玩法，我上山同去湖邊都騎咗牛牛，喺湖邊我仲牽住牛行，仲落埋水添，因為太靚喇啲風景，感覺好過癮，因為啲水好淺㗎，覺得好融入大自然。」

犯險登頂嗌驚

為了飽覽美景，Jacky的岡仁波齊轉山之旅，原來是「搵命博」，因為絕對有可能「一失足成千古恨」，她說：「喺最後5,200米左右海拔，嗰段上山登頂路程，因為好多攻略喺冇寫有雪山，因為寫攻略嗰啲人去嗰陣已經融咗雪變成泥地，但我哋去嘅時間早咗啲，所以啲雪就未融得晒，個景色好壯觀，但同時其實都好危險，因為行一步跣半步，四圍亦冇得扶住，咁我哋用兩支登山杖去行，其實下面就係萬丈深淵，真係好驚！當我哋登頂，去到卓瑪拉山口，個心情真係畢生難忘！」

布達拉宮好壯觀

此行Jacky到了西藏名勝布達拉宮，坦言親身遊覽，覺得十分壯觀，她說：「我哋睇到太陽彩虹，據說係下雨前嘅預兆，真係好靚！仲一邊飲住酸奶，一邊行好似藝術品嘅建築，有少少時光倒流咁，真係好佩服啲人當時可以起到咁靚！」

「碗麵救咗我一命！」

由於Jacky旅行時並非旺季，故她「溫馨提示」大家要做足功課，因她在行山時花了不少體力，但卻發現補給站並不是全開，令她差點沒飯食補充體力，她說：「補給站唔係全部開晒，所以我哋隊員行走速度有限，大家要好好計劃，如果唔係就有機會食唔到飯！我哋第一日其實係延遲咗，我食嗰碗雞蛋麵，其實呢碗麵真係救咗我一命，喺我哋筋疲力盡嘅時候，就出現咗一個補給站。」

雖然要捱餓，但幸好Jacky能在入黑前欣賞令人一見難忘的晚霞，她說：「因為我哋第一日預啲時間太慢，天黑都未行到去瞓覺嘅地方，但係路上見到晚霞，真係好靚！係紫色金色同個天交錯，但靚完入黑就好黑，黑到伸手不見五指。」

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