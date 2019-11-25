林明禎化身索爆小廚娘煮麵　網民𥄫錯地方

馬來西亞女神林明禎一頭清身短髮向來是其招牌造型，不少人都讚她的短髮樣子可愛亮麗，近月她嘗試長髮，亦獲得不少好評，不過似乎更多人掛念其短髮。最近明禎上載一張短髮自拍照，她留言「我愛短髮 短髮愛我」，配以招牌緊身衫，激凸身材盡現，迷倒一眾網民，輕鬆獲得5萬Like，果然短髮的明禎是無敵！

而明禎不時分享生活軼事，最近她上載一條煮泡麵影片，她說：「10個月沒回家，好像10年一樣，第一件事情衝廚房煮泡麵，然後一起圍着吃！誰還要？請舉手！」片段中她身穿白色花邊短身細肩帶背心，肩頸、美背、飽滿上圍同結實腹肌展露無遺，下半身則搭配粉色貼身短裙仔，蜜桃臀加雪白大髀完全展露，多數網友都錯焦點，大讚她性感打扮好Hot：「好辣的小廚娘」、「在家也穿得太辣了吧」、「煮個麵都那麼正」、「這樣下廚⋯⋯⋯失焦了！」。

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