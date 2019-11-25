人哋生日喊成咁！小S崩潰嚎哭：何德何能

台灣藝人徐熙娣（小S）係性情中人，平時就成日獨自飲酒飲到甫片爆喊，上真人騷講自己嘢啲眼淚又好似開水喉咁，多愁善感得嚟又好笑，唔少網友都好Buy佢嘅真性情。咁啱尋日係佢二女「許老二」12歲生日，一大班人吹晒氣球、Book晒餐廳咁開P慶祝，除咗小朋友唔畀飲洒，現場多位成年人都盡興小酌幾杯紅酒，唔知係咪咁，飲多幾杯嘅小S又嚟料！

佢喺社交網上載咗三張揞心口喊晒嘅相，見佢一手攬實許老二，另一隻手就拎住一朵康乃馨，原來係阿女喺自己生日會上面送花畀小S，仲話冇阿媽就冇佢，搞到小S非常感動爆晒眼淚：「我二女兒生日竟然送了我一朵康乃馨，因爲她說沒有我就沒有她！我是何德何能生了一個那麼孝順的孩子！感謝老天爺啊！」大批網友留言高呼感動，仲有人話係小S前世修來嘅福，有孝順女喺身邊，呢位阿媽都唔好再喊喇～～！

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