黑夜女神吸狂蜂浪蝶　洛兒偏要揀乖仔

在DJ界人氣爆燈的洛兒，曾連續兩年成為中國區排名頭五名女DJ，在網上擁有20萬Fans大軍，近年轉營做藝人，曾參與無綫節目《美女廚房》做「美女學徒」，最近則錄影ViuTV真人騷《辣伙頭》。

嫌下身肥

對於被封做性感女神，洛兒直言在夜店打碟時當然要性感，平日則愛運動風。講到近月狂甫泳衣相上網，她笑說：「想曬黑啲轉Look，所以去沙灘順便影相，點知網友反應咁好，於是就甫多啲，不過我覺得身形未夠好，上半身好似夠瘦，但下半身仲係肥，要跑多啲步。」

因工作關係，洛兒經常引來狂蜂浪蝶，她直言揀男友首要條件是「乖」：「我係為咗工作先去夜店，做完嘢就走，平時係宅女，唔鍾意男仔蒲，性格亦唔好咁情緒化。」那麼洛兒屬於哪一種女友？她自認黐身，但對男友則持雙重標準，她笑說：「你唔可以黐我，但我想黐嘅時候就要畀我黐。（會成日Check住另一半？）唔會嘅，識自己報到就得！就算單獨約女仔都可以同我講定，絕對唔可以呃我，否則畀我發現就死梗！」

想同黃宗澤做情侶

講到事業發展，洛兒直言想作多方面嘗試，最想拍愛情片及笑片：「我Ok搞笑㗎……但多數畀人笑白癡！」想揀哪一位男神拍愛情片？她說：「最好梗係美國隊長同雷神啦！如果香港，我之前客串《守護神之保險調查》同黃宗澤合作，演情侶會揀佢，佢幾搞笑。」至於拍戲性感尺度，她表示穿泳衣甚至裸背都OK。

場地：六公館

洛兒Profile

年齡：27歲

身高：1米68

三圍：34C、25、35

嗜好：打機、煲劇、玩貓

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