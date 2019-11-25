寓所擺放聖誕樹　具荷拉留疑似遺書內容悲觀

韓國女團KARA前成員具荷拉，昨晚在韓國時間6時9分被發現倒斃在江南區清潭洞的寓所內，終年28歲，警方正調查其死因，推斷自殺可能性較高。

據警方消息透露，在寓所客廳餐桌上發現疑似具荷拉遺書的便條紙，內容雖然很短，但卻留下一些悲觀的文字，警方又翻查寓所的閉路電視片段，指具荷拉於昨日凌晨35分返抵寓所，至昨晚6時左右被發現身亡，期間沒有家人到訪，目前正與遺屬商議，再決定是否進行屍檢。

而首爾地方警察廳廳長今日在記者會發表初步調查結果，表示已確認現場的便條紙為具荷拉的筆跡，文字內容是對身邊人與事的悲觀想法，綜合現場鑑定與遺屬作供，認為具荷拉之死沒有他殺嫌疑。

此外，有韓媒拍得警方進出具荷拉寓所的門口照片，發現她寓所內已擺放好聖誕樹，似乎已準備迎接聖誕節，沒料到昨日卻傳來噩耗。

而依照遺屬意願，具荷拉的喪禮將採取非公開形式進行，目前在首爾江南區某醫院設靈，將於下午3時起至後日，在江南聖母醫院殯儀館另設場所供粉絲弔唁。

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好友Sulli上月自縊亡 28歲具荷拉倒斃家中

11月24日(日)

21:04更新

18:47建立

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Sulli上月離世，現年28歲的具荷拉被發現倒斃在家中。

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曾於今年5月企圖自殺的韓國女團KARA的28歲前成員具荷拉，在韓國時間今晚6時9分被發現倒斃在江南區清潭洞的寓所內，首爾江南警署表示收到具荷拉友人的電話，指發現具荷拉在家中死亡，警方正調查她的死亡原因，並指現場未有發現他殺痕迹，所以認為自殺的可能性較高。

據指最初發現具荷拉的是家務助理，她在家中一樓發現具荷拉的屍體後報警，具荷拉的好友A某向韓媒表示：「今日我一直聯絡唔到荷拉，所以打電話畀姨姨（家務助理），荷拉好努力準備日本演出，粉絲嘅反應都好好，再次上台演出，我明明好開心嘅。」說罷友人亦忍不住傷心落淚。

具荷拉的日本事務所表示正在了解事件，相關人士指她於本月14至19日在日本進行巡演，19日當天在東京演出時，未有發現具荷拉有異樣。事務所其後再表示，具荷拉的家人及友人都因為噩耗而受到很大打擊及情緒不穩，希望大家停止散布謠言及作猜測，亦請有關人士與粉絲不要前往具荷拉寓所或醫院。

具荷拉的經理人表示，他已從其他地方趕回首爾，因具荷拉的父母還未到達，所以關於靈堂的事宜要稍後再作公布，但預計儀式會以非公開形式進行。

具荷拉的好友Sulli上月14日在家中吊頸自殺，終年25歲，具荷拉當時曾傷心開直播悼念好友。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： www.openup.hk