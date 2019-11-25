朴敏英晒合照悼具荷拉　李英愛心痛年輕早逝

韓國女團KARA前成員具荷拉於昨晚被發現倒斃在江南區清潭洞的寓所內，終年28歲，警方推斷其自殺可能性較高，其死訊傳出後，不少圈中好友均悲痛萬分。生前曾合作韓劇《城市獵人》的女星朴敏英，昨日身在新加坡出席「星和璀璨星光夜2019」頒獎禮，更獲頒「星和最受矚目亞洲女藝人獎」。

不過，朴敏英出席頒獎禮後，獲悉具荷拉離世的噩耗後，亦在社交網上傳二人生前的合照並留言追悼：「對不起，沒能陪你走最後一程，我會永遠記住無論何時也很可愛的荷拉，一路好走！」

至於李英愛今日為新片受訪，亦有提到最近演藝界接二連三發生的不幸事，坦言現時不少藝人很也早出道，因網上惡評承受極大痛苦，她對於具荷拉仍是廿多歲如花般的年齡卻離世，大感心痛與惋惜。

此外，韓藝瑟、金玉彬、成賢娥、韓智慧及嚴正花等藝人亦有發文致哀。女團AOA取消原定明晚在首爾舉行的新碟《NEW MOON》Showcase，男團EXO亦取消原定今晚的直播，而女星林秀香亦不會參加今日舉行的《第24屆文化演藝頒獎禮》以示哀悼。