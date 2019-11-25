AMA：Taylor Swift累積29獎超越MJ

《美國音樂頒獎禮》（AMA）於洛杉磯舉行，29歲美國天后Taylor Swift奪得6個獎，包括「年度歌手」、「十年歌手」、「最受歡迎成人當代歌手」、「最受歡迎流行/搖滾女歌手」、憑《Lover》奪得「最受歡迎流行/搖滾大碟」、與憑《You Need to Calm Down》奪得「最受歡迎音樂錄影帶」，於《AMA》累積29個獎，超越曾獲24個獎的已故美國天王米高積遜（Michael Jackson）！

Taylor於頒獎禮是焦點人物，獲十年歌手致敬環節的她，雖然之前疑有被收購她舊歌版權的加拿大天王Justin Bieber經理人Scooter Braun禁唱風波，最後也照樣表演一批舊歌，一開始她穿上寫滿她舊碟名字的白色外套，再脫去外套露出珠片戰衣，獻唱《Shake It Off》時更獲樂壇好友Camila Cabello與Halsey助陣。

Taylor致詞時未有直接批鬥Scooter，只是大談創作的重要性，與希望寫出經得起時間考驗的作品。她的母親Andrea Gardner Swift於台下聽到感動落淚。

《AMA》部份得獎名單：

年度歌手：Taylor Swift

年度新人：Billie Eilish

年度合唱：Shawn Mendes & Camila Cabello《Señorita》

年度巡迴：BTS

最受歡迎音樂錄影帶：Taylor Swift《You Need to Calm Down》

最受歡迎社交網站歌手：BTS

最受歡迎流行/搖滾男歌手：Khalid

最受歡迎流行/搖滾女歌手：Taylor Swift

最受歡迎流行/搖滾組合：BTS

最受歡迎流行/搖滾大碟：Taylor Swift《Lover》

最受歡迎流行/搖滾歌曲：Halsey《Without Me》

最受歡迎鄉謠男歌手：Kane Brown

最受歡迎鄉謠女歌手：Carrie Underwood

最受歡迎鄉謠組合：Dan + Shay

最受歡迎鄉謠大碟：Carrie Underwood《Cry Pretty》

最受歡迎鄉謠歌曲：Dan + Shay《Speechless》

最受歡迎饒舌/Hip Hop歌手：Cardi B

最受歡迎饒舌/Hip Hop大碟：Post Malone《Hollywood's Bleeding》

最受歡迎饒舌/Hip Hop歌曲：Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus《Old Town Road》

最受歡迎騷靈/R&B男歌手：Bruno Mars

最受歡迎騷靈/R&B女歌手：Beyoncé

最受歡迎騷靈/R&B大碟：Khalid《Free Spirit》

最受歡迎騷靈/R&B歌曲：Khalid《Talk》

最受歡迎另類搖滾歌手：Billie Eilish

最受歡迎成人當代歌手：Taylor Swift