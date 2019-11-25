出爐亞姐冠軍變KOL：做埋網上購物平台

出爐亞姐冠軍羅思雅、亞軍張雯及季軍兼「最上鏡小姐」范莎莎，今日盛裝打扮現身進行后冠頒贈儀式，同場還有「網絡人氣大獎」得主康沂及兩位落選亞姐張可盈、羅燕霏。三甲受訪時均笑言不知后冠價值，其中羅思雅打趣話：「如果有得拎后冠返屋企，就會畀媽媽保管，將來結婚有用都可以戴。」張雯就話會放入保險箱，又指若然之後賺大錢買到大屋，便會於大廳中間設展覽室擺放后冠。至於范莎莎就話會將后冠送給媽媽，以報答對方教育之恩：「對我嚟講屬於佢多過屬於我，要得到佢批准先可以望個后冠。」

冠軍要做番KOL搵食

講到當選後的工作安排，羅思雅及范莎莎指暫時都是以義工、慈善工作為主：「希望之後有多啲曝光率、多啲工作。」惟現時市況疲弱，她們坦言工作上都有影響，羅思雅指隨遇而安，暫繼續以KOL身份搵食：「都冇辦法，依家仲有做網上購物平台，介紹購物優惠，同亞姐冇衝突，都賺到少少錢，仲畀到家用屋企。」收入好過港姐？范莎莎笑言：「唔好咁講，我依家仲有份穩定工作，都係可以畀到家用，希望遲啲做到啲成績。」而之前擔任名店銷售員張雯就話回復「自由身」：「嗰份係兼職嚟，未有工作睇吓會唔會有演出機會，想嘗試唔同嘢。」

為亞洲小姐大中華區決賽備戰

亞洲小姐大中華區決賽將於下月舉行，三人表示正積極備戰，自認為食的羅思雅，自爆當選後圓夢食雞煲、放題及自助餐：「獎勵吓自己，但要開始戒口。」

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