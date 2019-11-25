宣布「收山」！石詠莉將來都唔會再唱…

歌手石詠莉（Sukie）上新城電台宣傳與葉文輝（啤梨）合唱的新版《I Believe》，她透露稍後會推出獨唱版，繼而更宣布「收山」：「其實我好少唱合唱歌，同埋喺不久可見嘅將來，都唔會再唱翻唱歌，我係好Enjoy唱歌，但做完《Nostalgia》就覺得係時候停，自己想做多啲原創歌。」又大爆公司最近有高層離職，亦都會有所變動，問到是否快將約滿？Sukie表示合約還有幾年時間，只是未就將來的音樂路向做好規劃：「我自己都好Positive，遲啲同公司坐低傾，目前所有嘢都好順利。」

呻被老公出賣

講到老公鄧健泓日前於社交平台上載短片，解釋為何一直拒絕跟Sukie合唱，就是怕被搶風頭，而片段中紀錄當Patrick唱歌時，Sukie就於背後大聲唱和音，Sukie聞言大叫：「佢出賣我！成日Post啲驚為天人嘅生活片，屋企成日都播歌，就會唱。（有鬧老公？）梗係有！好彩喺入面嘅造型唔係油頭垢面，睇番都覺得好好笑嘅，大家可以睇到我另一面。（會想拍Vlog？）有時間會諗，都剪咗啲煮食片、生活片未推出。」

嘆歌手唔易做

提起韓國女團KARA前成員具荷拉昨日被發現倒斃家中，是兩個月內第二位韓國藝人離世，Sukie心噏大嘆可惜：「做歌手行每一步都唔容易，要出道、成名都好難，會有好大壓力。」又以過來人身份說：「之前自己都有情緒病，及早去睇醫生真係好重要，家人、朋友嘅支持都好緊要，真係要關心、問候多啲身邊嘅朋友。」

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