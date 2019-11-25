發布會延期　蘇慧恩內地朋友送驚喜變撲空

歌手蘇慧恩（Ophelia） 今日上新城電台宣傳新歌《一馬平川》，原定上星期為新歌舉行發布會，惟因社會環境而延期至下月中，曾表示風雨不改的她坦言：「當日都好擔心，考慮到Fans嘅交通問題、人身安全，最後公司決定延期。（最終當晚都好平靜，延期會否可惜？）都唔爭一個月，但有3個內地朋友專登嚟香港去到會場想畀Surprise我，佢哋唔知延期就撲咗場空。（點補償朋友？）佢哋下個月會再嚟，到時請佢哋食飯。」

希望唔好再改期

社會運動一日未完，問到可會擔心下個月再有突發情況？Ophelia表示好難預計：「希望唔好再改期，公司都好支持我，冇取消活動，仲準備咗福袋畀Fans，又會搞歌迷會。」續指雖然今年得一首歌推出，但慶幸得到好多DJ支持播放：「自己都冇乜宣傳，喺呢啲時刻都唔想大家Focus咗其他嘢，有Fans睇到報道話我首歌似催眠曲，就專登Download嚟聽，依家MV都過10萬瀏覽記錄，都好開心！」

出到歌等同攞到獎

剛獲得「亞洲音樂盛典2019」新人獎的Ophelia，興奮指是人生的第一個音樂獎項：「其實我係2016年出道，但都可以拎到新人獎，因為今年先喺內地派台。（年底都希望有機會攞獎？）難啲，出到歌都等同攞到獎，執到尾彩。」

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