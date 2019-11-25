【兒孫到賀】賭王98歲生日　四太送啲咩？

賭王何鴻燊今日98歲生日，四太梁安琪到養和醫院為賭王慶生，榮升嫲嫲的她心情靚爆！講到聯同仔女孫仔女和賭王慶生，她表示：「多謝大家關心，我哋一齊為佢打氣，為佢祝福，祝賀何生身體健康，壽比南山。今日我哋都好開心，一班小朋友、孫仔女、新抱都有嚟同佢切蛋糕。」

問到送了甚麼禮物，四太表示：「佢哋買咗啲圍巾，頭先我睇到囉！帽呀，等佢啱用啲，始終天氣開始涼。（何太你送咗咩禮物畀何生？）買咗蛋糕啦，你知啦何生乜嘢都唔缺，都有好多愛畀佢，我哋大家一齊畀多啲愛佢。」談到今年賭王有一班孫仔女一齊過生日，是否特別開心？她謂：「係呀！係呀！所以特別開心。（知唔知何生有咩生日願望？）願望就係大家身體健康，世界和平，齊齊贏啦，你知佢做呢行嘛，咁梗係希望贏，大家都贏，開開心心。」

另外，兒子何猷君在微博上載兩個BB合照，發文：「兩隻豬寶寶親自來送生日蛋糕給爺爺/公公 爸爸今天98歲生日，希望他身體健康 壽比南山！至於他有甚麼生日願望呢？他說希望我哥能夠加加油，讓他再抱多一個！所以！時隔一年後，我又來幫我哥再次提醒各位他是單身的！他還很會照顧小孩哦」而猷君太太奚夢瑤也留言：「祝爸爸生日快樂，身體健康[心]」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你