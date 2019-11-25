台慶講黃色笑話收投訴！黃翠如：我有檢討過

藝人黃翠如與蕭正楠以夫妻檔身份出席美容店開幕，期間阿蕭為老婆量度腰圍，講笑指僅得19.5吋，事後翠如澄清表示有20多吋，有時還有肚腩，更指拍攝中的劇集需穿貼身衫褲，故不能食太多，閒時亦有與阿蕭打羽毛球操弗身形。對於阿蕭嫌她瘦，翠如說：「不嬲都嫌我瘦，但我肥係肥塊面先，個身好難。」阿蕭則透露也專登煮多一倍米飯操肥老婆，幸好老婆也奉陪食清光。

節目收400宗投訴

談到日前於台慶節目爆洪永城性器官長度，那可有跟洪永城女友解釋？她說：「唔需要，其實當晚對白同反應都度好晒，當然我有檢討過，好似係有啲不雅，覺得以後係唔可以太踩界。」對於節目有400宗投訴，阿蕭亦認同往後做節目及玩遊戲也要小心：「因為大家太好朋友，好似喺飯枱講嘅嘢咁，唔會勒住。（怕唔怕人哋女友嬲？）洪永城見到女友就會重振雄風啦！」

翠如睇過全相原來係假？

問到翠如是否真的觀賞過洪永城全相？翠如終坦白表示：「睇佢全相其實係同大家同步睇嘅電視畫面，問阿蕭啦，佢哋成日一齊去廁所。」阿蕭即爆料指洪永城經常於節目全裸，惟對方絕不感到醜怪。翠如續指洪永城實在太入戲，令大眾覺得他慘：「佢話下次出嚟幫我解釋番。」談到洪永城笑罵翠如淫賤不能移，阿蕭笑指對白也是度出來。

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