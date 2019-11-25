奪最喜愛角色！李佳芯冇信心再喺無綫攞獎

無綫「視后」李佳芯昨日在新加坡出席《星和璀璨星光夜2019》，憑主演劇集《白色強人》Kennis醫生角色奪得2019TVB最喜愛角色獎。佳芯受訪談及得獎感受：「今次攞獎真係有啲估唔到，因為《白色強人》今次幾齊人去，以為係去攞劇集獎，估唔到原來係喜愛角色獎。Kennis個角色其實有啲唔討好，角色太Cool、又寸、又Mean，開心觀眾睇角色好立體，睇到佢對病人、朋友嘅另一面，開心觀眾鍾意角色。喺海外攞獎係開心嘅，聽到啲人鍾意《白色強人》，覺得連海外觀眾都支持香港劇，作為演員好開心。」

不過，佳芯被問到對於在無綫頒獎禮再攞獎，她坦言：「冇信心，今次攞獎已經係bonus，唔敢諗太多，攞咗一個獎已經好滿足。寄望《白色強人》攞劇集獎，套劇收視、口碑都OK，希望有份爭啦。

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