教金剛求婚　麥包：搞大女友個肚就得！

藝人金剛與麥長青（麥包）為主持ViuTV節目《C9旅行團》宣傳，節目內二人與平均年齡超過40歲的煮婦們暢遊台北及宜蘭，經過兩個多星期相處，二人覺得這班「師奶」膽識過人，敢玩滑翔傘之餘又勇於揸快車，令他們自愧不如。

麥包更自爆畏高，且不能接受速度考驗：「試過玩過山車玩到透唔到氣。（依家旅行最想試乜玩意？）豪華遊，同埋試吓潛水。」對潛水有認識的金剛即仗義表示可以為對方充當教練。

金剛三秒搞掂

問到台北外景期間，麥包有否見過金剛女友，他說：「本來以為可以坐低食餐飯，但原來拍到根本冇時間！」金剛繼續表示計劃明年才拉埋天窗，麥包即笑指：「佢女友話要求婚時驚喜到喊先會答應。（過招畀金剛？）好簡單，搞大個肚咪得囉，我當年都係咁，驗孕棒有兩條間真係好驚喜，再話唔娶佢仲唔喊？」金剛即接口：「咁3秒就搞掂喎！」令全場爆笑。

而即場播放預告片中，金剛和麥包長期被女圍，上山下海又玩浸溫泉，氣氛熱鬧，期間團友還大叫「金剛你幫手吹喎....」其實只表示吹凍食物，金剛解釋：「我照顧長輩，佢哋幫我吹....水。」

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