35E白雲潛水晒導彈胸畀海龜追

擁有35E導彈胸嘅藝人白雲，除咗不時喺社交網大晒性感泳衣照大派福利外，熱愛潛水嘅佢，亦拍落唔少潛水片同大家開心Share，而最近佢更加開設埋自己嘅網上頻道，拍攝自家製潛水Vlog節目《雲游四海》，帶大家走遍各個潛水勝地。

繼頭炮嘅台中潛立方旅館，今次佢就走出室外，轉戰位於台灣屏東縣嘅琉球鄉（小琉球），實行親親大自然。一開始，佢就教大家可以去美人魚洞，因為嗰度係好多海龜休息嘅地方，所以遇見海龜嘅機會特別大。平時見白雲潛水時喺海中擺下甫士咁以為好輕鬆，其實背後一啲都唔容易，事關好多潛水秘境都非常偏遠，見佢要攀山涉水，仲拎住一大埋裝備，認真辛苦。

之後，佢正式落水，見佢一落到海就好似化身「美人魚」咁，泳姿相當優美，加上佢以黃色比堅尼上陣大晒Big爆上圍，甚有睇頭。而佢好快亦遇上唔少海龜，仲見到體形龐大嘅深海龜王，非常難得。不過見佢游近海龜之際，又突然拉開距離，甚至被海龜倒追起來，原來因為喺台灣如果觸摸到海龜，要罰款30萬台幣（約78,000港元），難怪白雲都搞笑話：「不要碰到我，30萬不要給你。」唔少網友都指呢個潛水節目非常有趣，想佢長做長有。

網民有話兒：

Chxn Kxxt Wxxg：喜歡看妳潛水

kxxny auyxxng：下一次可以拍打拳

chxa youxxxe：you are so pretty and sexy in deep the water :)

tixtxxfai：加油白雲

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