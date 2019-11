35E白雲潛水晒導彈胸畀海龜追

擁有35E導彈胸嘅藝人白雲,除咗不時喺社交網大晒性感泳衣照大派福利外,熱愛潛水嘅佢,亦拍落唔少潛水片同大家開心Share,而最近佢更加開設埋自己嘅網上頻道,拍攝自家製潛水Vlog節目《雲游四海》,帶大家走遍各個潛水勝地。

繼頭炮嘅台中潛立方旅館,今次佢就走出室外,轉戰位於台灣屏東縣嘅琉球鄉(小琉球),實行親親大自然。一開始,佢就教大家可以去美人魚洞,因為嗰度係好多海龜休息嘅地方,所以遇見海龜嘅機會特別大。平時見白雲潛水時喺海中擺下甫士咁以為好輕鬆,其實背後一啲都唔容易,事關好多潛水秘境都非常偏遠,見佢要攀山涉水,仲拎住一大埋裝備,認真辛苦。

之後,佢正式落水,見佢一落到海就好似化身「美人魚」咁,泳姿相當優美,加上佢以黃色比堅尼上陣大晒Big爆上圍,甚有睇頭。而佢好快亦遇上唔少海龜,仲見到體形龐大嘅深海龜王,非常難得。不過見佢游近海龜之際,又突然拉開距離,甚至被海龜倒追起來,原來因為喺台灣如果觸摸到海龜,要罰款30萬台幣(約78,000港元),難怪白雲都搞笑話:「不要碰到我,30萬不要給你。」唔少網友都指呢個潛水節目非常有趣,想佢長做長有。

網民有話兒:

Chxn Kxxt Wxxg:喜歡看妳潛水

kxxny auyxxng:下一次可以拍打拳

chxa youxxxe:you are so pretty and sexy in deep the water :)

tixtxxfai:加油白雲

---------------

