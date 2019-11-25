陳凱詠失戀作曲　MV一鏡到尾5 Take搞掂

環球新人陳凱詠（Jace）的新歌《講》，兩年前失戀而創作，今年她有機會到法國巴黎與當地音樂人錄製Demo，因而促成《講》的誕生，Jace說：「首歌描述情侶二人之間的關係，雖然對方常常講很愛我，會待我好，但總是不回應我的要求。」為了呈現這種孤單的感覺，MV集中在Jace一個人的演繹身上，所以是次MV拍攝令她感到非常緊張。

綵排擦傷腳

MV同時挑戰「倒拍」和「一鏡到尾」的拍攝手法，難度十分高。「倒拍」考驗Jace臨場發揮，將所有動作反轉做，而且一Take過直拍到尾，並在石灘取景，當中有不少她向後跳、反身等動作，排練期間令她的雙腳不停與地下摩擦而刮損。她有感而發說：「一鏡到尾拍攝好大壓力，因為不能依靠後期剪接配襯，所以好着重我嘅表現帶來嘅張力同節奏。成個MV只能靠自己一人呈現，拍攝期間我要多方面兼顧，務求做到最好效果。」

最後，導演拍了五Take便收貨，令她好驚訝擔心自己做得未夠好。後期製作加添了電影級數的電腦特技效果，令整個MV層次更加豐富。令她印象深刻的是，在船上和石灘完成妝髮造型，當日迎面而來不少海風，更要下水濕身拍攝，即使不停被吹亂頭髮，都無阻整個造型團隊的專業性，令整個MV順利拍攝。

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