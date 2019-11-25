汪峰寄語14歲小蘋果要自強：像子怡媽媽無畏

大陸音樂人汪峰和舊愛葛薈婕所生的女兒汪曼熙（小蘋果）今日14歲生日，汪峰社交網上發文祝賀，還苦口婆心要女兒自強，學章子怡媽媽無畏又美麗，又上載小蘋果唔同階段照片，見小蘋果已由可愛女孩變成亭亭玉立的少女，汪峰留言：「親愛的熙熙。今天是你的生日。翻看這些照片，爸爸心底無限感觸……歲月如此奇妙，你從一個稚嫩的小女孩已經漸漸長成一個美麗的大姑娘。別嫌爸爸嘮叨，我有些話想對你說：永遠記住，作為一個女孩子，與美醜無關，與背景無關，擁有這世界的尊重在這一生中最重要，更重要的是擁有對自己的尊重。努力去追尋你心中的夢吧，學着去飛翔，像你的子怡媽媽那樣無畏又美麗，永遠自強，永遠受人尊重與喜愛。成為那個最好的自己。爸爸會永遠站在你背後，支持你，幫助你，愛你！但請你記住，要靠自己，要讓自己變得更強大。」

想聽小蘋果唱自創歌

之後汪峰又感慨一番，表示他終有會老，需要她攙扶的一天，又指希望聽小蘋果唱歌：「爸爸還有一個美好的小願望，希望在之後的哪一次生日能聽到你唱，寫給爸爸媽媽，家人，或給這平凡的生活的一首歌。我會特別開心和欣慰，讓自己的生命變得更容易吧，我們一起努力，沒有甚麼是做不到的……生日快樂，熙熙。」

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