《多功能老婆》劇透：千嬅揭發丈夫出軌

第一集(11/25)

全職主婦藍飛（楊千嬅飾）與建築師丈夫尚劍雄（黃浩然飾）恩愛非常，育有一五歲大的兒子啟佳。自小廚藝了得的藍飛有「多功能老婆」的稱號，她還有兩個閨密：不婚女強人萬風華（陳煒飾），以及嫁給體檢公司老闆楊宏立（洪永城飾）的醋娘子馬思蕾（朱晨麗飾）。藍飛突然收到丈夫送贈市區豪宅，感到幸福美滿。然而她與兩閨密到日本旅遊時，卻撞破丈夫與情人外遊出軌，情人更公然挑釁！同一時空，富家子榮浩田（周柏豪飾）也跟女友蘇蝶在日本鬧分手！藍飛與浩田這兩個南轅北轍的人，因為緣分而遇上了……

第二集(11/26)

藍飛得知劍雄出軌，心亂如麻，當看到丈夫因生意苦惱而喝醉，仍心軟侍奉，只能含淚相信劍雄對她的承諾。蘇蝶跟浩田鬧分手一幕被藍飛目睹……回港後藍飛收拾心情準備搬屋，無意間向劍雄上司張琦敖（張國強飾）查問內地項目，揭露了劍雄偷幹私活，琦敖大怒解僱劍雄！兩夫婦為此首次吵架，藍飛自覺連累劍雄，只好將私己錢助劍雄周轉。搬家那天，劍雄失蹤，藍飛為了等丈夫回來只能守住房子，分租房間；剛巧浩田為了監視蘇蝶，要租住藍飛新居……

第三集(11/27)

風華查到劍雄去了北京，思蕾則得知和劍雄有轇轕的女商家顏成功（于 淼飾），曾在丈夫的公司體檢，使計逼宏立說出她的地址，宏立只能以假地址應付。藍飛和啟佳到超市購物巧遇浩田，啟佳誤把避孕套當糖果放進浩田購物車，令藍飛誤會浩田是個渣男，向他訂立十大規條。浩田看新聞時發現藍飛的另一租客LALA精神失常，與藍飛母子趕回家，勸阻期間LALA以刀挾持啟佳……藍飛漸漸發覺浩田並非所想的渣男，風華和思蕾也對他大為讚賞……

第四集(11/28)

思蕾和風華疑心宏立出軌，浩田駕車載她們到會所尋夫，原來宏立和家人吃飯，怕思蕾受姑母楊嬋白眼才隱瞞，飯局不歡而散。思蕾回家向母親余雁妮（黎燕珊飾）哭訴，雁妮諒解並囑咐宏立努力「造人」。風華惹上官非，藉機會接近名律師榮聲隆（黃錦燊飾），希望得到他的幫助……浩田終等到蘇蝶和男伴歐景琛（黃嘉樂飾）出現，找碴不成借酒澆愁，令藍飛意外得知浩田有個富爸爸。藍飛帶着兒子親子郊遊巧遇浩田，三人過了愉快一天。藍飛悄悄留訊息給劍雄，卻被成功偷偷刪除……

第五集(11/29)

北京，成功以解封項目為條件給劍雄抉擇，令他無奈留下。藍飛沒等到劍雄回覆，傷心無助！浩田看見景琛跟另一女人打情罵俏，上前教訓反被打倒！浩田回家後被藍飛責備沒有接啟佳放學，二人吵架觸及藍飛痛處……梅諾金夫人（梁舜燕飾）與養子梅君明（Jonathan）來找聲隆，誤會聲隆與楊嬋已離婚，其實二人從未結婚。楊嬋見宏立只吃飯盒，認定思蕾沒照顧好丈夫而突擊巡查。藍飛在超市解答主婦疑問，引起CEO邢維迅注意，但轉眼失去其蹤影……

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