陳煒肉體淪陷　畀邊個睇勻全相？

藝人朱晨麗與陳煒為無綫新劇《多功能老婆》宣傳，二人同聲指劇中有泳裝上陣，監製陳寶華還親自為她們挑選，陳煒笑指早已被對方睇勻全相，朱朱不諱言身上缺點亦被對方睇到：「佢話未見過女仔搽粉喺肚臍度。」

談到日前與陳煒慶祝生日，她表示也計劃為下月2日生日的朱朱大肆慶祝，朱朱對此說：「可以同我鍾意嘅人，同鍾意我嘅人一齊過生日係最Sweet，其實我有啲妒忌，嗰晚好似電燈膽咁，佢同男友好閃，叫佢兩個Kiss又怕醜唔肯，唔畀我哋睇到。（咁你咪又帶另一半出嚟囉！）搵到先啦，其實我冇揀，係人哋以為我好多啫。」問陳煒可有見過朱朱緋聞男友何廣沛？她笑言已見過很多次，那二人可有甜蜜舉動？陳煒說：「Sweet留番私底下，呢啲嘢心照啦！」

剛踏入46歲的陳煒，獲朱朱祝福連生貴子，她笑說：「佢祝福我乜都接受，但冇計劃生嘅！」朱朱即爆料說：「佢話等我生完畀佢，叫佢做媽咪喎！」

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