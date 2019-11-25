被翠如爆下體長度　洪永城：唔使太認真

藝人洪永城（Tony）出席無綫劇集《多功能老婆》宣傳，期間獲監製陳寶華於台上爆料，指當日有意找Tony演出時一度被高層余詠珊反對，認為她定必被對方煩爆，Tony獲悉後即還擊指她只鍾情周柏豪及黃浩然，陳寶華也回應說：「我錫佢哋都係為咗遮掩對你嘅痛錫！其實Tony有喜劇天分。」

而Tony事後受訪，對於被黃翠如於台慶爆他下體長度，他笑指非事實無須回應太多：「呢個都係講笑，唔使太認真，娛樂到大家就好，佢根本冇睇過，除非偷睇囉！同埋電視畫面都要用個好大嘅哈哈笑公仔先遮到啦！（蕭正楠都爆你鍾意全裸？）我的確好愛我嘅身體，有啲自戀，後生時瘦啲可以露，要搵女朋友做Gym操下先全裸到。（有冇諗過即場露下體證明？）呢度？哈哈！唔需要，無謂嚇親大家。（女友滿意？）大家都開心囉！（爆黃翠如秘密還擊？）我個人唔小器，驚佢小器，都係交畀阿蕭爆啦！」

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