入選古裝四美！零P圖女神陳鈺琪靠趙敏上位

內地網一直充斥各類小花小生票選，被指是上位及人氣指標，早前一個「古裝四美」選舉出爐，27歲的陳鈺琪憑《新倚天屠龍記》中的「趙敏」一角入圍，與《新白娘子傳奇》的鞠婧禕、《香蜜沉沉燼如霜》的楊紫及《醉玲瓏》的劉詩詩齊名。

新版《倚天》在中港兩地掀起熱潮，女主角陳鈺琪被激讚靈動可愛、霸道又英氣，是純天然美女，有別於其他經常P圖的女星，她上載到微博的照片跟媒體相片基乎一樣，可見她對其外形夠自信之餘，當然因她是「真美人」！而她還有《兩世歡》及《月上重火》兩部古裝大劇等出街，繼續以古裝Look冧粉絲，有望事業再上一層樓。

陳鈺琪曾受訪分享保養方法，她表示最重要是落妝要徹底，以防化學物殘餘在臉上，但她認為不宜洗臉太頻密，因為會減少皮膚油脂，反而會容易分泌更多油脂，形成暗瘡。她又指內在保養同樣重要，包括每日多喝水，多飲養顏湯水，而她更戒食油炸食物、甜品和高糖份飲品，除了有修身之效，還能保持肌膚健康，因油炸和高糖分食物會增加分泌油脂，而過量糖分亦會損害肌膚膠原蛋白，陳鈺琪果然有心得，Keep住靚並非撞彩！

此外，劉詩詩被選為「古裝四美」引來不少質疑，指《醉》劇已是兩年前的作品，加上劉詩詩資歷及年齡都比另外三位大一截，普遍認為祝緒丹、彭小苒或白鹿等新進小花更適合入榜。

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