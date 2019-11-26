Ed被爆與迪尼路新片真實殺手係親戚

由荷里活大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、兩大教父羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）合演的話題黑幫新作《愛爾蘭人》（The Irishman），即將於明日在Netflix上架。故事以真人真事改編，迪尼路在片中飾演著名愛爾蘭殺手Frank Sheeran。最近有份參演《愛》片的男星Stephen Graham就爆料指Frank與英國樂壇唱作天王Ed Sheeran有親戚關係！

Stephen指是Ed自己親口向他說，指Frank是他的遠房叔伯。Stephen說：「影片根據Frank Sheeran的真實事件，他離世之前，他將所有資料說給記者聽，然後記者將之寫成書《I Heard You Paint Houses》。」查實Ed在影片上架前曾於社交網提及《愛》，不過就沒有提到他與Frank的關係。他留言說：「羅拔迪尼路在馬田史高西斯的新片中飾演最著名愛爾蘭黑幫人物。他飾演的黑幫人物名叫Frank Sheeran。真實事迹。」

6呎4吋高的Frank Sheeran曾代過兵，50年代當職業殺手。而他的標誌就是會用受害者的血當油漆來塗牆壁。他曾為黑幫老大包括Russell Bufalino與Angelo Bruno工作，就連當年著名工會領袖Jimmy Hoffa亦聘請他「工作」。Jimmy Hoffa於75年失蹤，曾有指Frank四圍同人講自己殺死Jimmy。Frank最終於2003年因癌病離世，享年83歲。

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