東方日報C1：馬國明搔七年之癢獅城封視帝

藝人馬國明早前因黃心穎搭上人夫而甩拖，愛情失意，但事業卻更上一層樓。前晚他憑無綫劇《白色強人》首奪新加坡視帝，打破七年來的「陪跑」宿命，亦為明年初舉行的無綫台慶頒獎禮更添勝算！同樣憑該劇封視后的唐詩詠，更直言最想就是對方奪獎，如今如願以償！

馬國明今年的心情猶如坐過山車一樣，今年4月，黃心穎被爆「偷嗒」歌手許志安，令他經歷了「男人最痛」，戀情亦畫上句號。不過，與黃心穎分手後，不少網友都指馬國明「有運行」！向 來自嘲沒有抽獎命的他，日前於台慶贏得獎金後，前晚於新加坡出席《星和璀璨星光夜2019》，憑劇集《白色強人》勇奪「2019星和最佳TVB男藝人」獎，首次於新加坡捧走視帝獎座！

過往只曾憑《On Call 36小時》於2012年奪 過馬來西亞視帝的馬國明，多年來都是「視帝 陪跑專業戶」，今次事隔七年終於再稱帝，可喜可賀！而明年1月舉行的《萬千星輝頒獎 典禮2019》，視帝之爭相當激烈，除了《白》劇拍檔郭晉安，還有話題劇《金宵大廈》的 陳山聰以及《解決師》的王浩信等，如今馬國明在新加坡先拔頭籌，為爭獎打下強心針！他說：「要多謝《白色強人》監製、編審以及整個團 隊，唔知係咪人大咗，演戲愈耐，愈覺得成個團隊嘅力量比個人力量更重要，仲有一班協助我哋 拍攝嘅醫生、護士，冇佢哋，我哋嘅專業感都冇咁強。總之，團隊威力係我拍呢套劇最深刻嘅感覺。（今次攞獎會否對台慶頒獎禮稱帝更有信心？）分開兩件事嚟睇，每一個頒獎禮嘅評審 標準都唔同，隨遇而安，盡咗力喇！」

講「老婆」唔提舊愛

對於劇中「老婆」唐詩詠封后，馬國明說：「開心！李佳芯都有攞獎，呢個劇攞乜嘢獎 都好，我都非常開心！」又表示最希望《白》 劇能於台慶頒獎禮奪「最佳劇集」獎。至於問到舊愛黃心穎有否送上祝福？他即表示不作回應！

唐詩詠興奮奪視后

出爐星洲視后唐詩詠，對於劇集於《星和》 掃獎甚為高興，尤其馬國明首奪視帝，更令她「開心過自己攞」，她興奮地說：「梗係要馬國明攞 獎！我哋合作嘅時候，冇諗自己有冇（獎），只係 好想佢攞到獎；今次除咗佢，仲有其他人，好似Fred（鄭俊弘）都攞主題曲等，都係好開心！」 此外，擔任頒獎嘉賓的薛家燕亦獲頒「2019愛心大使」獎。

另外，唐詩詠與王浩信主演劇集《解 決師》剛播出大結局，劇中二人未能終成眷屬，唐詩詠更難逃一死，不少網友傷心得直呼不能接受。對此，唐詩詠開心劇迷睇得投入，證明演出獲關注，又表示：「我 已經習慣咗Sad Ending，當然，唔希望角色會死，好似帶唔到歡樂畀大家， 但拍嘅時候都冇諗過觀眾會接受唔到，呢樣嘢幾意外。」

李佳芯寸寸貢照攞獎：真係估唔到！

無綫「視后」李佳芯憑《白色強人》醫生角色奪「2019星和TVB最喜愛角色獎」，她說：「今次攞獎真係有啲估唔到，因為《白色強人》今次幾齊人去，以為係去攞劇集獎。『Kennis』呢個角色有啲唔討好，太Cool、又寸又Mean，開心觀眾睇角色好立體同埋鍾意，喺海外攞獎係開心嘅，覺得連海外觀眾都支持香港劇，作為演員好開心。（無綫頒獎禮再攞獎？）冇信心，今次攞獎已經係Bonus，唔敢諗太多，攞咗一個已經好滿足，寄望《白色強人》攞劇集獎。」

而歌手鄭俊弘則憑《白》劇主題曲《選擇善良》奪「2019星和最佳TVB電視主題曲」獎，他說：「特別開心嘅係第一次喺新加坡攞獎！好多謝鍾意呢首歌嘅朋友，我會繼續努力唱多啲好歌。」得獎後歌迷為他補祝生日，他說：「好開心，有四、五年冇嚟新加坡，有啲歌迷由馬來西亞過嚟同我補祝生日，真係好感動。」

11次提名全落空！

馬國明首次於《星和》稱帝，其實他自2005年起已獲提名視帝，至今在無綫《萬千星輝頒獎典禮》中累積提名共11次，可惜全數落敗，故有「陪跑王」之稱。其中2012年台慶上大熱倒灶，失落獎項時露出「天然呆」表情，隨即被網民截圖瘋傳。

2012年憑《On Call 36 小時》「一件頭」一角人氣急升，首度於馬來西亞頒獎禮攞視 帝，更於台慶頒獎禮躋身五強，惟最終敗給黎耀祥。

2013年憑《On Call 36 小時II》再次成為賽前大熱，無奈於馬來西亞及香港雙雙落敗；《TVB馬來西亞 星光薈萃頒獎典禮2013》的「最喜愛TVB男主角」由張智霖奪得，而《萬千星輝頒獎典禮》則由黃子華奪視帝。

2017年主演劇集《降魔的》掀話題，被視為台慶「視帝大熱」，同時亦憑《心理追兇 Mind Hunter》入圍星、馬視帝，首次同時於三地獲提名，但未能跑出，其中在台慶頒獎禮被王浩信擊敗，只得「最受歡迎電視男角色」獎。

2018年再接再厲，憑劇集《宮心計2深宮計》一度入圍新加坡「最喜愛TVB男主角」及台慶頒獎禮最佳男主角最後五強，但最終分別敗給袁偉豪及馬德鐘。

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