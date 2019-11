【娛場】湯盈盈難忘鍾麗淇秘婚 揀婚紗爆喊

「七魔女」之一的湯盈盈與鍾麗淇(Margaret),是圈中著名的好閨密。二人相識超過廿年,從好姊妹到榮升靚媽,甚至齊齊陀第二胎BB,感情之深不言而喻。講到二人最深刻之經歷,絕對是當年Margaret秘婚:「當年其實我係秘密結婚嘅,盈盈陪我揀婚紗時,仲講大話話係做騷借裙,點知一揀到件the one,我哋啲眼淚就係咁流…」

"Follow your Dreams wherever they lead."

這句出自迪士尼動畫《小魚仙》的經典語錄,用以形容湯盈盈的星途相當貼切。自細被家人捧在手心的小公主,又是94年加拿大蒙特利爾小姐冠軍的她,偏偏放棄了一切光環,闖入香港娛樂圈。她說︰「我同人魚公主Ariel一樣擁有夢想想去追求,雖然我中文唔好,但我都要離開Comfort zone去嘗試下。」然而在愛情路上,她直言自己未必會如Ariel般犧牲自己:「如果你要有所犧牲,你會覺得好Hurt,當人唔開心嘅時候,就冇能力愛人。」

"Find true beauty within."

同樣是選美出身的鍾麗淇,於2010年與混血男友Nardone Ruggero結婚,問到揀老公方面會否外貌行先?她便笑言「外表有它的重要性」,大讚老公內外兼備,自己絕對是「執到」。除了婚姻美滿,Margaret亦是兩名女兒的媽媽,其中大女Isabella因患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,不時會出現抽筋,要進醫院的情況,但她展現出《美女與野獸》Belle的堅毅精神:「人生中低潮一定有,咪畀自己跌落去先囉!最緊要係識得爬返起身!」

象徵13位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」,明年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而一連6集【娛場】將會請來多位藝人,展現她們的公主特質和夢想,並且一同見證新城堡的變身過程。首集就由湯盈盈與鍾麗淇揭開序幕,想知道更多她們的內心世界,立即收看【娛場】啦!