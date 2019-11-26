【娛場】湯盈盈難忘鍾麗淇秘婚 揀婚紗爆喊

「七魔女」之一的湯盈盈與鍾麗淇(Margaret)，是圈中著名的好閨密。二人相識超過廿年，從好姊妹到榮升靚媽，甚至齊齊陀第二胎BB，感情之深不言而喻。講到二人最深刻之經歷，絕對是當年Margaret秘婚：「當年其實我係秘密結婚嘅，盈盈陪我揀婚紗時，仲講大話話係做騷借裙，點知一揀到件the one，我哋啲眼淚就係咁流…」

"Follow your Dreams wherever they lead."

這句出自迪士尼動畫《小魚仙》的經典語錄，用以形容湯盈盈的星途相當貼切。自細被家人捧在手心的小公主，又是94年加拿大蒙特利爾小姐冠軍的她，偏偏放棄了一切光環，闖入香港娛樂圈。她說︰「我同人魚公主Ariel一樣擁有夢想想去追求，雖然我中文唔好，但我都要離開Comfort zone去嘗試下。」然而在愛情路上，她直言自己未必會如Ariel般犧牲自己：「如果你要有所犧牲，你會覺得好Hurt，當人唔開心嘅時候，就冇能力愛人。」

"Find true beauty within."

同樣是選美出身的鍾麗淇，於2010年與混血男友Nardone Ruggero結婚，問到揀老公方面會否外貌行先？她便笑言「外表有它的重要性」，大讚老公內外兼備，自己絕對是「執到」。除了婚姻美滿，Margaret亦是兩名女兒的媽媽，其中大女Isabella因患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，不時會出現抽筋，要進醫院的情況，但她展現出《美女與野獸》Belle的堅毅精神：「人生中低潮一定有，咪畀自己跌落去先囉！最緊要係識得爬返起身！」

象徵13位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」，明年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而一連6集【娛場】將會請來多位藝人，展現她們的公主特質和夢想，並且一同見證新城堡的變身過程。首集就由湯盈盈與鍾麗淇揭開序幕，想知道更多她們的內心世界，立即收看【娛場】啦！