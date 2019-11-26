陳蕾打風滯留日本　8日變15日假

歌手陳蕾到電台宣傳新歌《熒光》，表示之前到東京拍攝MV：「原本公司budget係留喺香港，但咁啱搵到嘅MV導演係定居東京，所以就去咗嗰度，喺香港都搵唔到咁大片嘅草地同森林，不過就做咗一個月後期，因為要key番點點嘅螢光落去。（製作費咪貴咗？）聽導演講絕大部分錢都係畀咗後期。」她又表示今次是首次與這個導演合作，很欣賞導演的攝影，兩人又是同年出世。

陳蕾又表示今次去到亦拍定下一首歌的MV，共拍了5日，問到可有時間周圍遊玩？她即笑言：「咁啱我攞咗假，係喺拍MV之後，之前攞假嗰陣未知會去日本拍MV，原本仲諗住攞假去內蒙古玩，但原來去都好轉折，所以變咗留喺日本，本身係請8日假，但因為打風滯留咗，所以計埋拍MV，total留咗15日喺日本，我同老闆講我都想番返香港㗎，但返唔到，佢都反我白眼，不過我喺嗰度有寫歌嘅，啲假就係咁呃番嚟，哈哈。」

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