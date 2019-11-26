念舊遺傳阿媽！連詩雅仍保留前度物品

歌手連詩雅（Shiga）到電台宣傳新歌《說分手》，表示歌曲叫人學識灑脫，將過去的事放低，但她笑言未做到，自己容易陷入回憶，念舊的她更仍保留前度的物品：「但我唔會攞出嚟睇，會收好，所以屋企好似垃圾崗，因為我媽都係咁，佢仲收埋讀書時嘅信，佢後生好多人追，身材玲瓏浮凸，仲有23吋腰，但我就差少少，遺傳唔到。所以屋企幾大都唔夠我哋擺，要租迷你倉，我諗我要努力啲買大啲嘅屋先夠擺我哋啲嘢。」問到男友徐浩可有叫她清理前度的物品？她笑言：「我哋有次有傾過，不如大家將前度嘅嘢攞出嚟一齊毁滅，但之後大家都忙，所以就冇咗回事。」

另外，講到她右腳大髀內側血管增生，她表示：「最唔想做手術，因為驚有疤痕，之前醫生有開啲薄血藥畀我，但又會對身體唔好。所以我依家一係做手術切除，一係就做微創手術，但要唔做運動一排先得，但對我嚟講又好難，所以我都仲考慮緊，希望下年可以解決到，因為出年10周年，如果開演唱會就要好嘅體力同要跳舞。」

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