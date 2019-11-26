愛犬識幫手賺錢　江美儀公開培養過程

藝人江美儀帶同兩隻愛犬Teddy及Tina到葵芳為寵物糧食拍攝廣告，冧莊再做代言人的美儀獲大會送贈寵物蛋糕慶祝，美儀笑言：「做星媽嘅目標又邁進一步，覺得呢隻糧好健康，妹妹食完大隻咗好多，哥哥依然精靈可愛。（酬勞方面都有加碼？）大家需要共度時艱，但大會都好好加咗少少，好老實講有工作做就已經好感恩，發放正能量。」工作方面有受市道影響而減少？她指一直都有工開，但好多都低調處理：「仲有電台工作，都好感恩有嘢做，有廣告拍好好。」

兩隻愛犬乖巧可愛，全程聽從美儀指令「不為所動」，又識望鏡頭影相，認真萌爆！她表示私下都經常帶狗狗出街見人，但絕無訓練過，搞笑話：「冇鞭打、倒吊、毒打咁訓練佢哋，我養嘅第一隻狗係領養，之後哥哥Teddy就學咗佢咁乖，而妹妹Tina又學咗哥哥，好似傳承落去咁，而我都真係畀咗好多時間去陪佢哋，佢哋咁定都係有安全感，同埋佢哋知一曳我就唔開心。」續指愛犬早已是動物醫生，周圍發放正能量，又會帶出去一齊慢行、跑步：「佢哋可以一齊慢行4km，我都好Surprise，佢哋咁乖都真係好感恩。」

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