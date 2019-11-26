自私睇！吳青峰個唱首場三不准

歌手吳青峰個人演唱會高雄巨蛋首航加場，開唱時他笑問歌迷：「是被第一天的觀眾提醒不用緊張嗎？希望不是自己平常給大家太大壓力。」他說自己最不喜歡粉絲和他說喜歡聽他演唱會講話的時候，直說又不是來聽相聲，逗樂全場大笑。青峰並在台上感性地說：「首航歌單都是最代表自己走來的創作光譜，不只二十年，是三十幾年的自己累積而來，用音樂表達給大家，邀請大家一起飛行。」

演唱會不規則的異形四面台，加上立體三切割前衛劇場式的舞台呈現，打造一場「夢的太空」。開演前，青峰也於社交網上發文推廣演唱會歌迷守則，為了給尚未觀賞過演唱會的粉絲們，有同樣的驚喜，希望首場的歌迷朋友們幫忙不暴雷、不公布歌單、也不要拿起手機拍照，一起用心欣賞演唱會，用心體驗將感動永存於心中。而粉絲都相當聽話，於演唱會上發起守望相助的精神，貼心提醒身旁的友人不要拍照。擔任演唱會嘉賓的作曲者家凱驚喜現身，兩人舞台上合體演出時，令現場氣氛推到沸點。家凱早前曾感性發文說：「我想你很值得，當一個歌頌者，十幾年過去了，我還會一直陪你唱着。」如今再現高雄巨蛋舞台，力挺青峰，惹來青峰台上再度哽咽，場面感人。

吳青峰說過，這是他全心全意將自己暴露給大家的演唱會，掏空心思以無數失眠的夜晚發想討論，打造出演唱會絕無僅有的五大絕景，如不規則形狀的「異形舞台」；大量啟用冰屏打造「光雕漂浮孤絕長廊」，完美呈現太空疏離虛擬的效果；吸睛感爆棚的千斤隕石，讓青峰宛如化身薛西佛斯對巨石歌唱；演唱會中，青峰突然現身站上「異空間漂浮孤島」舞台，對望主舞台歌唱，也呈現出了心中人與人之間「太空疏離感」。最後再獻出「瀑布煙火」，將宇宙銀河直接搬到場內，震撼感十足也讓每個絕美畫面深深刻印在粉絲心中。除了舞台視覺五大絕景，就連觀眾位置區都被延伸成舞台一部分，觀眾區被蓋上層層黑布，彷彿就是異形舞台蔓延、黑洞的延伸，勾畫出獨特絕美畫面。

演唱會上最後獻唱《歌頌者》時，只見青峰再度哽咽感謝粉絲，感謝大家總是陪在他身邊，就像是整場演唱會中，「青峰手寫體」呈現在字幕的最後一句話：「我很我很適合當一個歌頌者。」為高雄首航畫下最完美的句點。最好笑是，青峰着粉絲看完感謝名單才離開，全場都乖乖看畢名單，認真聽話。

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